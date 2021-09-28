Garanti BBVA Bankası 0.66 faiz oranları ile 10.000 TL kredi kampanyası duyurdu

Garanti Bankası 0.66 faiz oranları ile 10.000 TL kredi kampanyası duyurdu. Garanti Bankası üzerinden 0.66 faiz oranları ile 10.000 TL ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeli olarak bu krediyi hızlı bir şekilde kullanabilir ilk taksit ödemenizde de 3 ay erteleme yapabilirsiniz. Garanti Bankası 0.66 faiz oranları ile 10 bin TL'ye kadar yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeli kredilerin kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilere veriyor. Garanti Bankası yapmış olduğu son duyuru sonrasında Kendi resmi internet sitesi üzerinden de daha önce bu bankadan kredi kullanmış ve düzenli Ödemiş olan özel müşterilere 0.66 faiz oranları ile kredi vereceğini duyurdu.

Garanti Bankası 0.66 faizli ihtiyaç kredisi başvurusu...

Garanti Bankası üzerinden 0.66 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredi başvurusu yapmak için ilk olarak banka kredi politikalarına uygun olmanız gerekiyor. 1100 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa sigortalı olarak çalışıyorsanız en az 3 aylık sigortanız yatıyorsa Garanti Bankası sizlere kredi onayı vermektedir. Garanti Bankası 0.66 faiz ihtiyaç kredisinde en yakın banka şubesi üzerinden başvuru yapacak olan kişilerden sadece gelir belgesi ile işlem yapacaktır.

Garanti Bankası 0.66 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler eğer bankada hesapları varsa mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve düşük faizli 10.000 TL'ye kadar kredi kullanabilir. 0.66 faizli kredi başvurunuz onay almadıysa banka sizlere kendi güncel faiz oranları ile ilgili bilgi verecek ve bu faiz oranları ile dilerseniz ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.