Garanti BBVA Acil Para İsteyenlere 405 TL Taksitle, 10000 TL Tüketici Kredisi Vereceğini Duyurdu

Garanti BBVA üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyenler, belirli şartlara göre kredi onayı alacaklardır. Banka yapmış olduğu son kredi kampanyası ile birlikte aylık 405 TL ödemeli 10.000 TL kredi vereceğini duyurdu. Kredi kullanmak isteyen kişiler, özellikle Temmuz ayı itibariyle bu kredilerde hemen onay alabilecekler. Kredi başvurusu yapmak isteyenler, bankaların belirlediği şartlara uygun olması durumunda, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredilerini hesaplarına atabileceklerdir. Garanti BBVA son dakika kampanyası olarak 10.000 TL destekleri müşterilerine sunmaya devam edecektir. Sizlerde para ihtiyacınız varsa, bu bankadan hemen onaylı kredi alabileceksiniz.

Kredi Almak İsteyenlere 10.000 TL

Garanti BBVA üzerinden yapılan açıklama sonrasında kredi başvuru şartlarına uygun olan TC vatandaşları 10.000 TL kredi alabilecektir. Kredi kullanmak için banka, müşteriye göre kampanya yapmaktadır. Emekli olan kişiler, emekli kredisi alırken, bireysel müşteriler ise tüketici kredisine başvuru yapabileceklerdir. 10.000 TL kredi onayı alacaklar ayrıca bu kredilerde, online internet bankacılığını kullanarak da onay alabileceklerdir.

Kredi Başvuru Şartları da Belli Oldu

Başvuru yapacak olan kişiler, kredi şartlarını merak ediyorlar. Kredi kullanmak isteyenler, kredi başvuru şartlarına uygun olması durumunda bu kredileri alarak hesaplarına atabileceklerdir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, Garanti BBVA üzerinden hızlı ve anında kredi alabilmeleri için kredi notu 1100 ve üzerinde olmalı. Kredi sicili temiz olmalı ve ödemekte olduğu kredi ile kredi kartı borçları gecikmeli olmamalı. Ayrıca kredi kullanacak kişi sigortalı olarak çalışıyorsa, 3 aylık sigortası olması gerekmektedir. Bu şartlara uygun olan kişiler, kredi onayı alabileceklerdir.

Başvuru Kanalları

Garanti BBVA üzerinden kredi alacak kişiler, başvuru kanallarını da merak ediyorlar. Başvuru yapmak isteyenler, Garanti BBVA şubelerinden, Garanti BBVA ATM'lerinden ve Garanti BBVA resmi internet sitesinden başvuru yaparak ön onay alabileceklerdir. Ayrıca banka müşterisi olan kişiler, Garanti Mobil uygulamasını kullanarak buradan kredi başvurusu yapabilirler. Bankadan kredi alacak kişiler, yukarıda verilen şartlara da uygun olması durumunda kredilerini 10.000 TL olarak onay alabilecekler, 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredileri 405 TL taksitle kullanabileceklerdir. İhtiyaç kredisi almak için başvuru yapacaklar, bu şartlara göre kredi alabilirler.