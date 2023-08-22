Bireysel ihtiyaçların karşılanmasının günden güne zorlaştığı, masrafların katlanarak arttığı bu dönemde acil nakit ihtiyacını sonlandıracak o müjdeli haber Garanti BBVA’dan geldi. Tüm ihtiyaçları cazip faiz oranları ile bütçeye uygun seçeneklerle esnek vade fırsatı ile geri ödeme olanağı sunan Garanti BBVA ihtiyaç kredisi başvuru ekranı açık hale geldi.

Garanti BBVA her türlü acil nakit ihtiyacına yönelik dijital ihtiyaç kredisi başvurusu için onay verildi. Bireye özel cazip faiz oranları ile 15 bin TL, 25 bin TL ve 50 bin TL'ye kadar farklı rakamlarda kredi talebi dikkate alınıyor.

GARANTİ BBVA 50 BİN TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Garanti BBVA 50 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler kredili limiti ve ödeme tutarının paylaşıldığı o listeyi aşağıdan takip edebilir:

Kredi tutarı: 50.000 TL

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faiz oranı: %3,45

Kredi taksit tutarı: 2.824,63 TL

Kredi tahsis ücreti: 250 TL

Kredi sigortası vergi dahil ücretler: 1.187,5 TL

GARANTİ BBVA BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Garanti BBVA ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler online ortamda müşteri hizmetleri hattını kullanarak veya uygulama aracılığı ile yeni hesap oluşturabilir. Garanti BBVA Mobil uygulama, internet şubesi veya 444 0 335 anında kredi hattı kullanılarak ihtiyaç kredisi başvurusu tamamlanabilir.

GARANTİ BBVA BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

Garanti BBVA ihtiyaç kredisi başvurusu için gerekli olan belgeler arasında şunlar yer alıyor: