Garanti BBVA 11 Şubat'tan Sonra Ödeme Alacaklara Uyarı Yaptı: Ay Sonuna Kadar Belgesiz 33.000 TL Ödenecek

Garanti Bankası üzerinden 11 Şubat tarihi sonrasında ödeme alacak olan vatandaşlara duyuru paylaşıldı. 33000 TL'ye kadar nakit ödemesi alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşların 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, Garanti Bankası üzerinden nakit kredi imkanından faydalanarak, ihtiyaç kredisi kullanabileceği duyuruldu. Garanti Bankası, gelir belgesiz olarak vermiş olduğu bu krediyi ay sonuna kadar devam ettirecek ve 33000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak işlem yapacaktır.

Garanti Bankası, 33000 TL nakit kredi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Garanti Bankası yapmış olduğu bu duyuru sonrasında 11 Şubat tarihi sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi ödemesi 33000 TL verecek. Banka yapmış olduğu duyuruda, Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara diledikleri zaman kredi ödemeleri alabilecekleri bir kampanya hazırladı.

Garanti Bankası şubeleri üzerinden nakit kredi başvurunuzu istediğiniz zaman yapabileceğiniz gibi mesai saatleri dışında, Garanti Bankasının internet sitesine girebilir veya müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de bankanın yapmış olduğu gelir belgesiz kredi kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

Garanti Bankası müşterisi olan vatandaşlar içinde düşük faiz oranları ile birlikte hazırlanan 33000 tl kredi kampanyasında 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara mobil uygulamalar üzerinden ödemeler verilir ve ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılmaktadır. Garanti Bankası üzerinden tüm kredi kampanyalarını ve faiz oranlarını öğrenmek için resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgi alabilirsiniz.