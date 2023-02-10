Depremin 5. Gününde Can Kaybı 19 bin 388 Oldu! Yaralı Sayısı ise 78 bin

Türkiye’yi yasa boğan depremin 5. gününde can kaybı sayısı hakkında açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden insanların sayısının 19.388 olduğu açıklanırken yaralı sayısının da oldukça fazla olduğu belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaralı sayısının da 77.711 olduğunu belirtirken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini de ifade etti.

Yaklaşık olarak 13,5 milyon kişiyi etkileyen ve 7.6 ile 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremler sonrasında başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve can kaybı artıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ili etkiledi ve çok sayıda aile yok oldu. Üzücü olay Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde yıkıma neden olmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölge üzerinde toplam 141 bin aşkın personelin görev yaptığını belirtirken depremler hakkında güncel son durumu da paylaştı. Ülke genelinde yapılan son tespitlere göre yaşamını yitiren vatandaşların sayısının 19.388'e çıktığı belirtilirken yaralı sayısının da 78.711'e ulaştığı belirtildi. 11 ili etkisi altına alan deprem bölgesinde gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının aktif bir şekilde çalıştığı yönünde ifadeler de kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan polisin, ordunun, jandarmanın enkazlara yardım için ve zafiyet olmaması için olağanüstü bir gayret gösterdiğini belirtti. Bölge üzerinde toplam 141.000 aşkım personelin görev yaptığı konusunda da vurguda bulunuldu.

AFAD bölge üzerinde 75.780 vatandaşın diğer illere tahliye edildiğini açıkladı ve konu hakkında Dışişleri Bakanlığı ile gerçekleşen görüşmeler sonucunda diğer ülkelerden yardım için gelen 6810 personelin afet bölgesine sevk edildiği yönünde ifadeler kullanıldı. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplamda 50 uçak ve helikopter ile 22 geminin bölgede görev almakta olduğu söylenildi.

STK ve Kızılay tarafından depremden etkilenen bölgelere toplamda 204 fırın, sahra mutfak, mobil mutfak, aşevi sevk edildiği belirtildi ve bölgede bulunan vatandaşlara sıcak yemek, çorba, kumanya ve ikramlık malzeme ile içecek dağıtımının yapıldığı açıklandı.

Yine bölgeye piskososyal destek hizmetleri için 156 araç ile 1.606 personelin sevk edildiği belirtildi. Barınma ihtiyacına yönelik olarak depremden etkilenen bölgelere 1 milyon 507.494 battaniye ile 137.973 çadırın da sevk edildiği öğrenildi.

Afet bölgesinde AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre tahliyelerin devam ettiği belirtildi ve şimdiye kadar jandarma tarafından oluşturulan tahliye noktalarından yürütülen tahliye çalışmalarında hava yolu, karayolu ve demiryolu aracılığı ile toplamda 80.863 vatandaşın tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı.

Turkish Cargo'nun bugün 50 kargo uçağını deprem bölgesine göndereceği belirtildi ve hem yurtiçi hem de yurt dışından gelen yardım malzemelerini taşıdığı açıklandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise yalnızca kargo uçakları ile 3385 ton yardım malzemesini de deprem bölgesine ulaştırdıklarını açıkladı.