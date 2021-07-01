Garanti BBVA, 10000 TL Acil Nakit İhtiyacınızda, 36 Ay Vadeli Kredi Vereceğini Duyurdu

Garanti BBVA sayesinde artık kredi kullanımı daha avantajlı oluyor. Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz günlerde bankalar temel ihtiyaç kredileri sağlamaya çalışıyorlar. Bunlardan biri ise Garanti BBVA’nın sunduğu ihtiyaç kredisidir. İhtiyaç kredisi temel ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz özellikle evlilik sağlık ya da alışveriş gibi nakit ihtiyaçlar için kullanılmak üzere sağlanan bir kolaylıktır. 36 aya varan vade tercihleriyle nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilme olanağı sağlar. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı ve Garanti BBVA mobil uygulaması ile hemen ihtiyaç kredisine başvurabilirsiniz. Şubeye gitmeden de kredinizi alarak kullanmaya başlayabilirsiniz. En fazla faiz oranı yüzde 2’dir. Kampanyalar dâhilinde en az 3 ay en fazla 36 ay vadeye varana kadar kredi kullanma durumu söz konusudur.

Kredi toplamında maliyet olarak taksitlerin hepsini ve tahsisini de içeriyor. Garanti BBVA kredi hesaplama tablosu aracılığı ile banka bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu tablodan kredi faizlerini ve aylık ödeme yapacağınız ücretleri de öğrenebilirsiniz. Başvuru yapabilmek için Garanti BBVA İnternet Bankacılığı, Garanti BBVA Mobil uygulama ya da Anında Kredi Hattı’ndan bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Tamamlanan başvurunuzun ardından ise kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurunuzun süreçlerini Garanti BBVA Mobil uygulamasından ya da İnternet Bankacılığından takip edebilirsiniz. Onaylanan kredinizi ise yine aynı şekilde mobil uygulamalardan görebilirsiniz. Kullanımlarınızı da takip ederek kredinizi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu için anında destek hattını arayarak bilgi alabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Ödeme Şartları

İhtiyaç kredisi ödeme şartları oldukça basit unsurlar içeriyor. Öncelikle kredinizi 36 aya varan vade ile kullanıma sunuyor. Ek bir ücret ya da komisyon gibi farklı ücretler ödemenize de gerek kalmıyor. İhtiyaç kredinizi faizi ile taksitler dâhilinde 3 ay ileriye atabiliyorsunuz. 6 aya varana kadar da vade uzatma hakkınız bulunuyor. Kredi notunuz 1 ila 1900 arasında hesaplanıyor. Fakat kredi notunuz tek başına kredi almanızı sağlamıyor. Kredi başvurunuzu yaparken Nüfuz Cüzdanınız dışında herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmuyor. Başvurularınızı en kısa sürede tamamlayan Garanti BBVA oldukça kolay kullanım ve kredi fırsatlarıyla sizleri bekliyor. Bankanın resmi internet sitesinden de kredi detaylarını öğrenebilirsiniz.

Emekliye de Kredi Verilecek

Emekli maaşı alan kişilere de banka müjdeli haber verdi. Emekli maaşını bu bankaya taşıyan kişilere banka 100 bin TL üzerinde kredi verecek. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde banka müşterilerine anında kredi imkanı sunuyor. Başvuru yapmak isteyenler, başvuru sonrasında hemen sonucu görebileceklerdir. 36 ay vadeli emekli kredisi ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli yapılacak.