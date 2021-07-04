Garanti BBVA 0.99 Faiz Oranıyla 60 Ay Vadeli Kredi Şartlarını Açıkladı, Başvurular Rekor Seviye Olacak

Garanti BBVA üzerinden son dakika kampanyası olarak, 0.99 faiz oranlı kredi kampanyası başladı. Başvuru şartlarını ve aşamalarını internet sitesinden yayına alan bu banka, rekor başvuru bekliyor. Garanti BBVA üzerinden yüzde 0.99 faiz oranı ile kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan müşteriler hemen kredi kullanabilirler. Kredi şartları için en önemlisi kredi notudur. Daha önceki bankalardaki ödeme performansınıza göre oluşan bu kredi notu, sizin bankadan kredi alıp almayacağınızı gösterecektir. Garanti BBVA sürekli kredi kampanyaları yaparken, yaptığı bu kredi kampanyalarında müşterilere onay vermesi için 1100 ve üzerinde kredi skoru olan kişilere yardımcı olacaktır. Garanti BBVA üzerinden eğer kredi başvurusu yaptınız ve onay aldıysanız bankanın diğer politikalarına da uygun olmanız gerekiyor.

Bankadan 100 .000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka kredi onayı alan müşterilerin sigorta durumu en az 3 ay olması gerekiyor. En az 3 ay sigortası olmayanlar, yeni işe başlayanlar ön onay alsa bile kredi kullanamayacaklardır.

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız banka şubelerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu için en yakın Garanti BBVA şubesine giderek hemen işlemlerinizi yapabilirsiniz. 60 ay vadeye kadar kredi kullanmak için sadece kimliğinizle gitmeniz yeterlidir. Kimliğinizle gittiğinizde sigorta durumunuz ve kredi notunuz sorgulanacaktır. Banka onay vermesi durumunda kredi hemen kullandırılacaktır.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca bankanın internet sitesi olan www.garantibbva.com.tradresinden de işlem yapabilmektedirler. Kredi başvuru formunu doldurup hemen ne kadar kredi alacaklarını öğrenebilirler. Üstelik bu bankadan bir hesabı olan ve Garanti BBVA mobil uygulamasını kullananlar, internet başvurusunda onay alması durumunda kredilerini kullanabilmektedirler. Bu şekilde hemen hesaba parayı yatırabilir ve kredinizi kullanabilirsiniz.

Garanti BBVA Kredi Başvurusu Onay Almadı Ne Yapmalıyım?

Başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alamıyorsanız, bankanın kredi politikasına uygun değilsiniz demektir. Garanti BBVA üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler en az 1100 kredi notu olması gerekiyor. Ayrıca bankalarda bir güncel gecikmeniz varsa, 1 gün bile olan bu gecikme yüzünden banka size onay vermeyecektir.

Bankalardan daha önce icralık ve avukatlık olduysanız, Garanti BBVA ürünleri yüzünden icraya düştüyseniz bu bankadan kredi alamazsınız. Ayrıca evli olan kişilerin eş sicillerine de bakan bu banka, eşinizin kredi skoru düşük veya gecikmeli ödemeleri varsa bu sizin içinde olumsuz olacak bir durumdur. Garanti BBVA kredi verme durumunda maalesef eş durumuna bakmaktadır.