Garanti Bankası'nın da aralarında bulunduğu 3 bankadan çok önemli bir son dakika açıklaması geldi. Emekli vatandaşlara 100 bin TL' ödeme yapılacak. Emeklilere müjdeli haber son dakika şeklinde kulislere yansıdı. İşte haberin detayları ve çok daha fazlası...

Garanti Bankası ile iki bankadan çok önemli bir son dakika açıklaması geldi. Emekli vatandaşlara 100 bin TL ödeme yapılacak. Denizbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başlatılmak da olan son dakika kampanyasında, emekli yurttaşlar açısından başlatmakta olan bu kampanya ile 100.000 TL’ye varan ödeme yapılacağı haberi son dakika gelişmesi şeklinde kulislere yansıdı. Başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar ise bu 3 banka üzerinden emekli maaşlarını almaları halinde artık gelir belgesiz bir şekilde kredi kullanma avantajını yakalayabilecek. Denizbank, Ziraatbank, Garanti Bank üzerinden işlem gerçekleştirecek oranı yurttaşlar, müracaat işlemlerini yerine getirmek istiyorlarsa, banka şubelerine gitmelerine dahi gerek hızlı bir biçimde kredi onayı alabilecek.

Deniz Bank

Denizbank 100 bin TL’lik emekli kredisi başvurusunun yapılması açısından emekli maaşlarının, Denizbank üzerinden aranıyor olması gerekecek. DenizBank emekli maaşlarını alan vatandaşlar, banka şubelerinden başta olmak üzere mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat boyunca ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek, ne kadar emekli kredisi alacaklarını böylelikle görebilecek. Diğer taraftan bankanın SMS kredi servisleri ile beraber sizlerde evinizde oturduğunuz yerden başvuru işlemlerinizi pratik bir şekilde gerçekleştirerek DenizBank emekli kredisi kampanyasına katılım sağlayabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların öncelikli olarak 36 ay vade seçeneği ile çekecekleri bu krediler de ilk taksit ödemelerinin 3 ay ertelemeli bir şekilde yapılması avantajı sunulacaktır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekli vatandaşlar açısından en yakın banka şubesinden başta olmak üzere internet sitesinden ya da müşteri hizmetleri numarası üzerinden emekli maaşları hesaplara üzerinden kullanacakları krediler ile beraber diğer bankada bulunan borçlarını da kapatan yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullanılabilir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden emekli vatandaşların 100.000 TL'ye varan emekli kredisi kullanmaları durumunda en yakın banka şubesine gitmek suretiyle hızlı bir biçimde bankanın kendi kampanyalarına kasarım sağlayabilir ve böylelikle 100.000 TL, emekli kredisi kullanmaları mümkündür. Garanti Bankası, diğer taraftan banka şubelerine gitmeye dahi gerek olmadan internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi avantajı sunan bankaların başında geliyor. Garanti Bankası üzerinden 100.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içinde kredi neticesini öğrenebilecekleri kredi kampanyasına katılım sağlayarak, hemen Garanti Bankası'ndan yüksek limitli emekli kredisi kullanabilir.