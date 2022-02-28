Ziraat Bankası'ndan Emeklileri Mutluluktan Havalara Uçuracak Haber: 10.000 TL'nin Üzerinde Borcunuz Varsa

Ziraat Bankası, emekli vatandaşlara müjdeli haberi nihayetinde sundu. 10.000 TL ve üzerinde borcu bulunan vatandaşları oldukça yakından ilgilendiriyor bu haber. Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlar açısından gerçekleştirmiş olduğu son dakika kampanyasında 10.000 TL'ye kadar hızlı bir biçimde kredi onayı vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştirmiş olduğu duyuru sonrasında kredi kullanacak yurttaşların hızlı bir biçimde bu bankadan anında onay almalarının önü açılacak. Ziraat Bankası, emekli olan yurttaşların kendi bankaları üzerinden emekli maaş alınması halinde 10.000 TL'ye varacak kredi tutarını 36 ay vade seçeneği şeklinde sunacağını duyurdu.

Ziraat Bankası, emekli vatandaşlar açısından başlatmış olduğu bu yeni kredi kampanyası ile ilk taksit ödemesinin ise 3 ay ertelemeli olacak şekilde ödeneceğini duyurdu. Bütün borçlarını kapatarak yüksek limitli kredi almalarına imkan tanıyacak olan bu kredi kampanyası ile Ziraat Bankası internet bankacılığı şubesi üzerinden ya da bankanın internet sitesi üzerinden 7 gün 24 saat boyunca ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri gerçekleştirilecek.

Ziraat Bankası, o resmi internet sayfası üzerinden yapılacak başvuru neticesinde olumlu bulunan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kredim çekmeye avantajından yararlanabilecek. Ziraat Bankası, o resmi internet sayfası üzerinden yapmış olduğu kredi başvurusu neticesinde olumlu bulunan yurttaşlar, şubeler üzerinden kredilerini kullandıktan sonra en çok 36 ay vade seçeneği ile 50.000 TL’lik kredi kullanabilir. 50 bin TL ve üzerindeki ihtiyaç kredilerinde banka şubelerine gitmelerine dahi gerek olmadan başvuru işlemlerinin yapılması mümkündür fakat 24 ay vadeye kadar kredi kullanılabilir.

Ziraat Bankası 10.000 TL Kredi Kampanyasına Başvuru Detayları Neler?

Banka şubeleri üzerinden de kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşların, emekli maaşlarını kendi bankası üzerinden almaları halinde en düşük faiz oranlarından faydalanılarak kredi kullanacaklarını söylemek isteriz. Ziraat Bankası, resmi internet sayfası üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen kampanya ilanı akabinde özellikle de diğer bankalarda borcu bulunan vatandaşlar açısından yüksek limitli borç transfer kredisi sunacağını duyurdu. Sizler de diğer bankalarda bulunan güncel ihtiyaç kredisi ile güncel kredi kartı borçlarınızı kapatmak ve Ziraat Bankası’nın müşterisi olmak istiyorsanız kimliğinizi alarak Ziraat Bankası’nın şubesini gidebilir ya da Ziraat Bank mobil bankacılık ile Ziraat Bank internet bankacılığı ve Ziraat Bank çağrı merkezi yöntemlerinden birini kullanarak borç kapatma kredisi adı altında 10.000 TL'ye varan kredi kullanım avantajından faydalanabilirsiniz.