Garanti Bankası’ndan Bankamatik Kartı Kullanan Kişilere 11.000 TL Ödeme!

Garanti Bankası gerek müşteri gerekse müşterisi olamayan vatandaşlara yönelik yaptığı kampalar ile adından sürekli olarak söz ettiriyor. Gündem olmaya devam eden banka yeni kampanya ile başvuru yapacak olan kişilere kredi imkânı tanıyor.

Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile gündem olmaya devam ediyor. Başvuruda bulunacak olan kişiler için son dakika kampanyası başlattı. Garanti Bankası üzerinden 11 bin lira tutarında kredi kullanmak isteyen vatandaşlara son dakika haber bankadan geldi. Ödeme alacak olan kişiler için banka 36 ay vade imkânı tanırken 3 ay de erteleme fırsatı sunuyor. Garanti Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişilere bankada hesabı olmaları halinde banka üzerinden 11 bin lira ödeme yapılacak. Garanti Bankası işlemlerde kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak kredi notu uygun olan kişilere kredi kullandırıyor.

Garanti Bankası üzerinden verilecek olan 11 bin liralık kredi için işlem yaparak kampanyaya katılım sağlamak isteyen kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması ve emekli olması gerekir. Sigortalı olarak çalışanlar 3 ay aynı işyerinde çalışmaları gerekir. Kredi notu olarak 1100 ve üzerinde bulunması kredi onayı için avantajlı konum sağlar. 11 bin lira tutarlı kredi için işlem yapacaklar emekli olmaları halinde emekli maaşlarını banka üzerinden almaları halinde onay alabilecek.

Garanti BBVA 11.000 TL Kredi Başvurusu

Garanti Bankası’ndan kredi kullanmak isteyenler en yakın banka şubesine giderek başvuru yapabilirler. Garanti Bankası şubesine giderek banka üzerinden 11 bin lira tutarlı krediyi alabilirsiniz. Kredi kullanacak olan kişilere 3 ay erteleme imkânı da sunuluyor.

Bankanın ön plana çıkardığı kredi şartlarına uyum sağlayan kişiler Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru yapabilmek için banka üzerinde kişinin hesabı bulunması gerekir. Başvuru için internet şifresine gerek duyular. Bunun yanı sıra Garanti Bankası resmi internet sitesine giriş yaparak kredi başvurusunda da bulunabilir. Banka üzerinden internet ile kredi başvurusu yapan kişilere kısa sürede dönüş yapılarak sonuç bildirilir.