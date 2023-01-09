Devletten Emekliler İçin Atak! Bankalar İle Sıkıntısı Olan Emeklilere Kamu Bankalarından 50.000 TL Ödeme

Devlet desteği bu sefer emekliden yana. Emekli olan vatandaşlara ihtiyaçlarını giderme ve borçlarını ödeme amaçlı 50 bin lira ödeme yapılıyor. Devlet desteği bu sefer emekli için geldi. Emekli olan vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılamaları için ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile emekli vatandaşlara nakit destek imkânı sağlanıyor. Duyuru sonrası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 50 bin lira ödeme yapacaklarını duyurdu. Emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alan emekli vatandaşlara 36 ay vadeli kredi verilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından emekli olan kişilere 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredi başlatıldı. Bankalar tarafından yapılan duyuruda kredi sadece emekli olanlara verilecek. İhtiyaç kredisinin en göze çarpan tarafı düşük faizlerle kredi imkânının sağlanmasıdır. Düşük faiz oranları ile geri ödeme planları oluşturularak kredi imkânı sağlanıyor.

Halkbank, Ziraat Bank ve Vakıfbank tarafından verilen bu kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen kişilerin bankalar ile ilgili icralık durumunun olmaması gerekir. Sonuç olarak kredi desteğinden faydalanacak olan kişilerin Findeks puanın düşük olmasının bir hüküm bulunmuyor.

Ziraat Bankası Düşük Faiz Oranlı Kredi İmkânı

Ziraat Bankası tarafından emekli vatandaşlara düşük faiz oranlı emeklilik kredi imkânı tanınıyor. Devlet desteği ile verilecek olan kredilerde vade seçenekleri 36 aya kadar çıkıyor. 50 bin lira tutarında emekliye ödeme yapılacak. Kredi kullanacak kişilere 36 ay vadenin yanı sıra 3 ay de erteleme imkânı sağlanıyor.

En yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek yâda Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden ve ATM üzerinden kredi kullanılabilir.

Halkbank Düşük Faiz Oranlı Kredi İmkânı

Halkbank tarafından verilecek krediye aynı şartlar altında hak kazanabilirsiniz. Kendi bankasından maaş alan emekli vatandaşlara banka tarafından başvuru imkânı tanınıyor. İnternet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden başvuru yapılabilir. Bankanın internet sitesi üzerinden kredi faiz oranları ve aranan şartlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.