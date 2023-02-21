Garanti Bankası’nda Hesabı Olanlar Dikkat! Bu Ay Sonuna Kadar 500 TL Alacaksınız!

Özellikle, son zamanlarda kamu bankaları ile beraber özel bankaların kendi arasındaki rekabet, banka müşterilerine oldukça kazançlı şekilde geri dönmektedir. Kamu bankalarının müşterilerine vermiş olduğu kampanyalar, aslında özel bankalardan çok daha düşük seviyelerde olmakla beraber özel bankaların vermekte olduğu kampanyalar hediye puan, nakit ödeme ya da faiz indirimi gibi çeşitli kapsamlarda gelişebilmektedir.

Özel bankalar arasında geliştirmiş olduğu bazı finansal kampanyalar kapsamında, oldukça fazla kişinin dikkatini çekmiş olan Garanti Bankası, en son çıkarmış olduğu kampanya kapsamında vatandaşlara 500 TL tutarında bir ödeme yapılacağını taahhüt etmektedir. Bu ödemeyi alabilmek için ister garanti bankasının mobil uygulaması üzerinden ay sonuna kadar belirli işlemleri gerçekleştirmeniz gereklidir.

Özellikle farklı nakit avans fırsatlarına da kullanmak isteyen vatandaşlar için son derece elverişli olan bu banka, 500 TL tutarında para kazana bilmeniz için çeşitli alışveriş adımlarını gerçekleştirmeniz gerekir.

Özellikle bu banka tarafından geliştirilmiş olan Bonus Kredi Kartı ürününü kullanan vatandaşlar için, e ticaret alışverişi kanallarından yapılan alışveriş tutarlarını bağlı olarak kendilerine 500 TL tutarında bir ödeme yapılacaktır.

Anlaşmalı olan firmalar üzerinden yapılacak alışverişler sayesinde, vatandaşlar dolayısıyla banka müşterileri bu ödemeleri hemen kredi kartları üzerine puan olarak alabilecek ve bu puanları da istedikleri şekilde kullanabileceklerdir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi ay sonuna kadar bu harcamaların yapılması ve mobil uygulama üzerinden kampanyaya katılım sağlanması koşuludur.