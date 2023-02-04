Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası ve TEB Duyurdu: 79800 TL'Ye kadar ödeme!

Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası ve TEB bankası üzerinden yeni bir kampanya haberi geldi. Belgesiz ve kefilsiz olarak sizlere 79 bin 800 TL ödeme verileceği açıklandı. Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası ve TEB bankası üzerinden kredi politikalarına uygun olarak alacağınız bu kredilerde banka şartlarına uygun olan kişilere hemen ödeme verilmektedir. Kredi notu ve kredi sicili temiz olan kişiler 36 ay 50 bin TL'ye kadar, 24 ay 100 bin TL'ye kadar bu bankalardan kredi alabileceklerdir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi için hemen aynı gün içinde şubelere giderek kredi başvurusu yapabilir. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvuru şartlarına uygun olan kişiler, 5 dakika içerisinde sonuç alabilirler ve kredi kullanabilirler.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara uygun olmaları durumunda işlemler hızlı birşekilde gerçekleştirebilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurularda başvuru şartlarına uygun olarak kredi ödemelerini 36 ay vadeli olarak yapmaktadır.

YAPI KREDİ BANKASI

Sms ile başvuru yapabileceğiniz, Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda da mobil uygulamalar üzerinden 7 24 kredi alabilir. Sms ile kredi başvurusu için bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz ile birlikte yapı kredi Bankası kredi başvurusu yapabilirsiniz.

TEB BANKASI

Tc kimlik numaramız 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ise TEB Bankası üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Teb Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haberiyle birlikte kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödeme işlemleri gerçekleştirilir ve banka müşterisi olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemesi, TEB Bankası üzerinden verilir.