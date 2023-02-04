3 ay içinde ödeme yok! İlk başvuru yapan alacak, IBAN numarasına 40.000 TL ödeme!

Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilerin uygun faizlerle, kendi iban numaralarına 40000 TL ödeme alabilecekleri bir kampanya hazırlandı.

36 ay vadeye kadar ödenecek olan bu kredilerden faydalanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde verilerek hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde yapılarak, hesaplara yatırılmaktadır.

40000 TL kredi kullanmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini hemen aynı gün içinde yapabilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası, 40000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartları uygun olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvurularını gerçekleştirebilirler 3 ay ödemesiz kredi kampanyasına katılabilirler. Sms ile kredi almak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olup, kredi puanı yüksek olan tüm vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.

Sms ile kredi başvurusu yaparak onay alan vatandaşlar, nakit kredi ödemelerinden faydalanarak, banka şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Banka müşterisi olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasını kullanabilir, bildirdikleri zaman bu bankadan ihtiyaç kredisi ödemesi alabilmektedir. Banka mobil uygulamaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşların aynı gün içerisinde başvurusu hemen hesaba yatar.