Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Denizbank Açıkladı: Müşteri Olmasanız da Bankadan 43000 TL Ödeme Alın!

Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Denizbank üzerinden yapılan açıklamada 43000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara bireysel tüketici kredisi en düşük faiz oranları ile birlikte verileceği açıklandı. 3 banka tarafından yapılan bu Kredi kampanyasında bireysel kredi kullanacak olan kişilere gelir belgesiz ve masrafsız ödeme verecek olan bu bankalardan istediğinizi seçerek kendinize uygun olan banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde Kredi başvurusunu yapabilmektesiniz. Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Denizbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar daha avantajlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılabileceğini söylemek isteriz. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların Garanti Bankası müşterisi olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirerek hemen aynı gün içinde 36 ay vadeli Kredi kampanyasına katılabileceğini de bilmesi gerekiyor. Garanti Bankası şubelerine giderek kimliğinizle bireysel tüketici kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarda ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa 43.000 TL kredi için başvurularını bankaya gitmeden internet üzerinden yapabiliyor.

Denizbank üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak Bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilmektedirler. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası cebimde kredi kampanyası olarak vatandaşlara sms ile sunulmaktadır. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim t.c kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndererek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.