Garanti Bankası Yeni Paket Açıkladı: EYT Prim Şartı Olmadan Yeni Kredi Paketi İle Sorunu Çözecek!

Garanti bankası bireysel kredilerde, son zamanlarda en çok tercih edilen banka olarak göze çarpıyor. EYT'lilerin de bu ay içinde maaş alacak olması, bankaları bu kişilere göre kampanyalar yaptırıyor. Garanti Bankası, Emeklilik için prim gün sayısı yüzünden emekli olamayan ve para yatıramayan kişilere, kredi paketi açıkladı.

Garanti bankası 18 yaş üzerinde olan ve kredi almak isteyen herkesin sorunlarını çözen bankalardan birisidir. Garanti Bankası yaptığı son kampanya ile birlikte, EYT'li olan kişilere destek vereceğini açıkladı. Bu kredi kampanyasına EYT'li olup, prim borcunu ödeyemeyenler katılabilir ve emekli olmak için kredi çekebilmektedirler.

EYT İÇİN GARANTİ BANKASI KREDİ ÖDEMESİ YAPACAK!

Garanti bankası EYT'li olan kişilere ödeme vereceğini açıkladı. Daha önce Cumhurbaşkanı tarafından da yapılan açıklama ile birlikte, EYT'Lilerin yaş sınırının olmadığı ama prim gününde tam olması gerektiği duyuruldu. Şubat ayının son günlerinde bu karar resmileşti ve Nisan ayında EYT'liler ilk maaşlarını alacaklar.

EYT başvurusu yapan ama prim günü eksik olan kişiler ise bankaların kampanyalarından faydalanacak ve eksik prim günlerini tamamlamak için kredi alabileceklerdir.

Garanti Bankası, prim günü için kendi bankasından kredi alacak olan EYT'liye aynı zamanda, kendi bankasından maaş alma şartı koyuyor ve bu maaş alma şartı ile birlikte, Garanti Bankası aynı zamanda EYT'liye özel emekli promosyonu da veriyor. Garanti Bankası bu kredi kampanyasına katılacak olan kişileri, şubelere davet etmektedir. Kimliğinizle birlikte, Banka şubesine giderek kredi kampanyasına katılabilirsiniz.