Son dakika: Bakan Bilgin son dakika açıkladı! (Taşerona, KİT'lere, belediye şirket işçileri ve TYP'ye kadro var mı 2023)

Son dakika: (Taşerona, KİT'lere, belediye şirket işçileri ve TYP'ye kadro var mı 2023) Bakan Bilgin son dakika açıkladı!Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Mart ayında başvuranların Nisan ayında ilk emeklilik maaşlarını alacağını belirten Bakan Bilgin, başvuruları önce yapan depremzedelere öncelik verildiğini söyledi. İşte detaylar:

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi İçin Yeni Gelişmeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'e yaptığı açıklamalarda, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi hakkında bilgi verdi. Bakan Bilgin, Mart ayında başvuran herkesin Nisan ayında ilk emeklilik maaşlarını alacağını açıkladı. Bu açıklama, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine dair yeni bir umut ışığı olarak yorumlandı.

Başvurular Önce Depremzedelere Veriliyor

Bakan Bilgin, başvuruların önce depremzedelere verildiğini ve onların maaşlarının bağlanması için süreci hızlandırdıklarını belirtti. "Önce başvuranlar ve depremzedelere öncelik vererek gerçekleştiriyoruz. Ayın 15'ine kadar alacaklar var, devam edecek, Mayıs ayında müracaat edenlerin tamamı ödenecek. Yaklaşık 1.5 milyon insan müracaat etti. Bunların aylığının bağlanması konusunda arkadaşlarımız olağanüstü çalışıyor. EYT bağlanma işinde çalışan SGK personelinin mesai ücretini artırdık, hafta sonu, gece çalışıyorlar" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamalarla umutları yeşertti. Mart ayında başvuranların Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olması, bu süreci bekleyen vatandaşlar için sevindirici bir haber oldu. Ayrıca, depremzedelere öncelik verilmesi de vatandaşların takdirini topladı. EYT bağlanma işinde çalışan SGK personelinin mesai ücretinin artırılması da bu sürecin hızlanması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeleri paylaştı. Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, emekli olmak için başvuru yapan EYT'lilerin ilk maaşlarını alacakları tarihler belli oldu. Ayrıca Bakan Bilgin, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusunda da yeni adımlar atacaklarını duyurdu.

EYT'lilerin İlk Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Bakan Bilgin'in verdiği bilgilere göre, Mart ayında emeklilik başvurusunda bulunan tüm EYT'liler Nisan ayı içerisinde ilk maaşlarını alacaklar. Ayrıca Mayıs ayına kadar tüm başvuruların sonuçlandırılması planlanıyor. Bu süreçte öncelik, başvurusunu ilk yapan ve depremzedeler gibi öncelikli gruplara veriliyor. Bakan Bilgin, EYT'lilerin hak kaybı yaşamayacaklarını ve ödemelerin zamanında yapıldığını da vurguladı.

Taşeron İşçilere Kadro Müjdesi

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, KİT'lerde yaklaşık 900 bin işçi kadroya geçti. Ancak hala 80 bin civarında taşeron işçi kadroya alınmadı. Bu nedenle yeni taşeron işletmeler kurulacak ve taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi süreci tamamlanacak. Bakan Bilgin, kamunun esas işlerinde çalışan tüm hizmetlerin kamunun yapması gerektiğini de belirtti.