Garanti bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank duyurdu: 35.000 TL'ye Kadar Belgesiz Nakit Ödemesi

3 banka tarafından yapılan gelir belgesiz 35000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası ile ilgili duyuru paylaşıldı. Garanti Bankasının başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına, Akbank ve Yapı Kredi Bankası da katıldı ve 35000 TL gelir belgesiz kredi ödemesi gerçekleştireceğini duyurdular. 3 banka tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. 3 banka tarafından yapılan ortak açıklama ile birlikte kredi başvurularını banka şubeleri üzerinden yapacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödeme haberi verildi.

GARANTİ BANKASI: Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların banka müşterisi olması durumunda kredi ödemelerini internet bankacılığı uygulaması üzerinden alabileceğini söylemek istiyoruz. Garanti Bankası müşterileri, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda internet uygulaması üzerinden işlemlerini 7 24 yapabilir. Garanti Bankası şubelerine giderek de gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır.

AKBANK: Akbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşları, Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorlarsa banka müşterisi olması gerekiyor. 35000 TL kredi başvurusu için Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir. 36 ay vadeli düşük faizli ihtiyaç kredisine internet bankacılığı uygulaması üzerinden kendi Akbank, hesabınıza hemen aynı gün içinde yatırabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI: Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden 35000 TL kredi başvurusu yapmış olursunuz.