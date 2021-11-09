Garanti Bankası ve Halkbank 400.000 TL borç kapatma kredisi verecek

Bankalarda Olan borçları için kredi kullanmak isteyen kişilere bir özel bir kamu Bankası yeni bir duyuru yaptı. Garanti Bankası ve Halk bank diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarımızı kapatmak için 400 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu. Verilecek olan kredilerde 100 bin TL'ye kadar normal şartlarda kredi onayı sunulurken 100.000 TL üzerinde kredi kullanmak isteyen kişiler bankaya ipotek vermesi gerekmektedir. Diğer bankalardaki borçlarınız oldukça sizi rahatsız ediyorsa ve ödemelerinde sıkıntı yaşıyorsanız Garanti Bankası ve Halkbank üzerinden yapılan 400.000 TL borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak hemen Kredi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyası başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmadan önce bankanın uygulamış olduğu kredi şartlarını bilmeniz gerekiyor. Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler 400 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi almak istiyorsa sigortalı olarak Bir işyerinde çalışıyor olması veya emekli olması gerekiyor. Devlet memuru olan kişilerde bireysel bölümden borç kapatma kredisi kampanyasına başvuru yaparak işlem yapabilirler. Devlet destekli Kredi alacak olan kişiler ise Garanti Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorsa ticari müşteri olması gerekiyor.

Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvuru yapabilir ve borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Halkbank 400.000 TL borç kapatma kredisi kampanyası

Halkbank üzerinden de 400 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapabilir ve tüm Banka borçlarını tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Halkbank 400.000 TL borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler kamu Bankası olan bu banka şubelerine giderek başvuru yapabiliyor. Halkbank emekli olan kişilerin kendi bankası'ndan emekli maaşı alması şartı ile çalışan kişilerin ise en az 12 aylık sigorta geçmişi olması durumunda kredi onayı verecek. Sadece ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı için kullanabileceğiniz bu krediler de banka konut kredisi ve taşıt kredisi gibi yüksek limitli kredilerde maalesef kapatma yapmaz.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız bankaların şubelerine gidebilir veya banka resmi internet sitesine girerek hem güncel faiz oranlarını öğrenebilir hem de kredi başvurusu hakkında bilgiler alabilirsiniz.