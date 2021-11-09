Denizbank 25000 TL acil destek kredisi veriyor

Denizbank tarafından yapılan yeni duyuru ile birlikte 25 bin TL'ye kadar acil destek kredisi kampanyası başladı. Banka yapmış olduğu bu duyuruda özellikle Kredi kullanacak olan kişilerin acil ihtiyaçları olması durumunda kredi onayı alabilecekleri hakkında bilgiler verdi. Denizbank üzerinden yapılan duyuruda 25 bin TL'ye kadar acil destek Kredi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceklerinin altı çizildi.

Denizbank acil destek ihtiyacı kredisi kampanyası için 25 bin TL'ye kadar limit belirlerken bu krediyi kullanabilecek olan kişilerden bazı Kredi politikalarına uygun olmasını isteyecek. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler kredi notu uygun olması durumunda banka üzerinden kredi kullanabilir. Başvurularınızı banka şubelerinden SMS ile internet bankacılığından ve internet sitesi üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Denizbank 25000 TL acil destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden 25 bin TL'ye kadar acil destek Kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler için en kolay kredi başvuru yöntemlerinden bir tanesi sms ile yapılan kredi başvuru yöntemidir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve Kredi kullanımı gerçekleştirebilirsiniz.

Cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına bu mesajı gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verecek onaylanan tutar kadar kredi hesaba yatacaktır. Banka hesabınız yok ise sms ile onaylanan Kredi en yakın banka şubesinden gelir belgesiz olarak sizlere sunulacaktır.

Denizbank mobil uygulama ve internet üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu

Denizbank başlatmış olduğu Bu kampanyada sms kredi haricinde Bu bir uygulama ve kendi resmi internet sitesi üzerinden de başvuru alıyor. Denizbank Banka hesabı olan kişiler DenizBank'ın mobil uygulamasına giriş yapabilmek için internet bankacılığı şifresi alması gerekmektedir. Almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte Denizbank mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir Kredi sonucuna hemen görebilir hangi faiz oranları ile kredi kullanacağınızı bilgi sahibi olabilirsiniz. DenizBank'ın yapmış olduğu bu kampanya ayrıca resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılarak da sonucu öğrenebiliyor. Bankadan resmi internet sitesine girerek hemen Kredi hakkında bilgi alabilirsiniz.