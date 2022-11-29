Garanti Bankası ve 2 Kamu Bankası Açıklama Yaptı! Bu Bankalar Sizlere Özel Kredi Verecek! 100.000 TL Ödeme Hayal Değil...

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından yapılan yeni kampanyada, gelir belgesiz olarak 100000 TL'ye kadar kredi ödemesi verileceği haberi geldi. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden sizlerde 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, uygun faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Garanti Bankası, Ziraat Bankası Vakıfbank , resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurudalarda, başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyaları, sizler için açıkladı. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir kredi ödemesi alabileceğiniz bu ihtiyaç kredilerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 100000 TL kredi kullanmaları durumunda 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabiliyor.

GARANTİ BBVA

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine kimliğinizle birlikte giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ne kadar kredi onay alacağınızı gösteren bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamada, banka kredi puanı 1400 üzerinde olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilir ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için ayrıca mobil uygulamalar üzerinden de kredi ödemesi gerçekleştiriyor.

2 KAMU BANKASI ZİRAAT VE VAKIFBANK