Garanti Bankası ve 2 Bankanın Yaptığı Yeni Kampanya Dudak Uçuklattı! Daha Önce Az Veriliyordu, Şimdi 100.000 TL Ödeme

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi ödemesi verileceği açıklandı. Garanti Bankası, TC Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kullanabileceksiniz. 3 banka üzerinden yapılacak olan işlemlerde nakit ihtiyacı olan vatandaşları belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirilerek, 36 ay vadeli 50000 TL, 100 bin TL ise 24 ay vadeli olarak sizlere sunulacaktır. özellikle diğer bankalar üzerinden yapılacak olan başvurularda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin diğer bankadaki olan borçlarını kapatmaları içinde transfer kredileri ödenmektedir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kimlikle birlikte yapabilirsiniz. En yakın Garanti Bankası şubesinden başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra sizlere verilecek olan kredi limitiyle birlikte hemen banka şube yetkisinde onay alarak hesabınıza bu ödemeler alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden yapacakları işlemlerde nakit kredileri hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak öğrenebilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlarda, hemen 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Sms ile başvuru yapabileceğiniz bir banka arıyorsanız, Yapı Kredi Bankası, sizlere hemen aynı gün içinde SMS ile ihtiyaç kredisi ödemesi verecektir. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda 100000 TL kredi onayı alıp almadığınızı kısa mesaj ile öğrenirsiniz.