Emekliye önemli haber! Emekli maaş hesaplarınıza ödemeler yapılacak! 30.000 TL nakit ödemesi verilecek!

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 30.000 TL'ye kadar nakit ödemesi verileceği açıklandı. Emekli maaş almış olduğunuz banka şubeleri üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilecek ve dilediğiniz zaman bu kredileri, hemen hesaplarınızı yatırabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında, emekli maaşı, müşterilerine hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

BAŞVURU

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sizler için tanınan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, 36 ay vadeli kredi alabiliyorsunuz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve bankanın internet sitesi üzerinden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen emeklilere maaş, taşıma işlemleri sonrasında uygun faizlerle kredi ödemeleri yapacağını açıkladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekler için ayrıca diğer bankadaki olan kredi kartı ve kredi borçlarını kapatmaları içinde destek vereceğini duyurdu. Banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda uygun faiz oranlarından yararlanarak 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, kredi işlemlerini gerçekleştirmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerini yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşları 3 banka üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için özellikle düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi vereceğinden, hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini banka şube yetkisinde onay vererek, hesaplara yatırmaktadır.