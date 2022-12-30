Garanti Bankası ve 2 Bankanın yaptığı kampanya yarın bitecek! Kampanyada 200.000 TL kredi ödemesi olacak

Garanti Bankası, Ziraat Bankası veya Akbank tarafından 200000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, yılbaşı kredisi olarak 31 Aralık tarihine kadar ödenecek. Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, 200000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanamayan ve mesai saatleri içinde onay alamayan vatandaşlara internet üzerinden de ödemeler yapacağını açıkladı. Yüksek limitli kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilmeleri için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri bu üç banka üzerinden verilmektedir.

Başvurular internet bankacılığından yapılıyor...

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaştan nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, yapacakları işlemlerde internet bankacılığı uygulamalarını kullanabilmektedirler. Kredi başvurusu yaparak, internet üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlarda bazı şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank, kendi mobil uygulamaları üzerinden vermiş oldukları kredilerde banka kredi puanına bakmaktadır. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurularda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi verecek olan bu üç banka 1400 ve üzerinde kredi puanı olan daha önce bankalardan kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan vatandaşlara 200000 TL kredi ödemesi yapmaktadır.

200000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar, daha düşük limitlerde onay alabilmektedir. başvurularını gerçekleştirerek, kredi onayı alacak olan tüm vatandaşların diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçları ödenerek hemen aynı gün içinde işlem yapabilecek, kampanyalarda hazırlanmaktadır.