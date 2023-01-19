Emeklilere büyük müjde: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı" Son dakika ödemeler için haber geldi...

Cumhurbaşkanlığı destekli emekli ödemeleriyle ilgili karar verildi ve de emekli olan vatandaşlara ay sonuna kadar kamu bankaları üzerinden ek ödemeler yapılacağı açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek maaşınızın 10 katı kadar kredi kullanabilecek ve düşük faizlerle devlet destekli, faiz oranlarıyla birlikte işlem yapacaksınız.

Devlet destekli emekli ek ödemelerine başvurularınızı gerçekleştirmek için emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda Cumhurbaşkanlığı destekli, nakit kampanyasına katılabilir. 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi kampanyaları ile birlikte nakit kullanarak rahat bir nefes alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakil başvurusu...

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alan kişiler maaşlarının 10 katına kadar devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak hızlı bir şekilde işlem yapacak ve kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, bu bankalardan kredi işlemlerini yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların maaş müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyadan, nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 50000 TL üzerinde gelir, belgeli olarak işlem yaparak hem banka şubelerinden hem de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden nakit ödemeleri gerçekleştirecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesine girerek, yemekler için yapılmış olan diğer tüm kampanyaları da bakabilir, özellikle yüksek limitli kredi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilerde, kamu bankaları üzerinden yine devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak tüm banka borçlarını kapatmak için düşük faizli kredi alabileceklerdir.