Garanti bankası ve 2 banka müdürleri toplantıdan çıktı! Bu yaz sonuna kadar 20.000 TL ödeme gelecek...

Bankalardan, yılsonuna kadar 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası yapılacağı duyuruldu. Bankalar üzerinden nakit başvurusunda bulunarak, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara ilk önce Garanti Bankası, daha sonra Yapı Kredi Bankası ve Akbank, duyuru paylaştı. 3 banka üzerinden yapılacak olan kampanya ile birlikte şartları uygun olan vatandaşlara kredi imkanı sunulmaktadır.

20000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar, 20000 TL'ye kadar alacakları tüm kredilerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabiliyor.

GARANTİ BBVA BANKASI

Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden kolay bir şekilde başvuru yapabilmektedirler. Garanti Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve kredi kullanabilirsiniz. 20000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak alacağınız bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda en az 3 aydır aynı işyerinde çalışıyor olması istenmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirirseniz gelir belgesiz 20000 TL kredi onay alabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin.

AKBANK

Akbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Akbank Direkt uygulamasını kullanabilmenizi içinde banka müşterisi olmanız ve hesabınız üzerinden internet şifresi almanız gerekmektedir. Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi imkanı sunmaktadır.