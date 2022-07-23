Maymun Çiçeği Virüsü için Dünyada Acil Durum İlan Edildi

Aralarında Türkiye de dahil olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü, onlarca ülkede görülmekte olan maymun çiçeği salgınına yönelik olarak küresel acil durum ilan etti ve yapılan açıklamalar halkı korkuya sürükledi. Küresel acil durum ilanı maymun çiçeği virüsü ile ilgili olarak sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de de görülen maymun çiçeği virüsü için bir karar alarak adından söz ettirdi. Son zamanlarda artış gösteren salgın sebebi ile Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel acil durum ilan ettiği bilgisine ulaşıldı. DSÖ geçtiğimiz haftalarda söz konusu hastalık hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş ve son 3 hafta içerisinde maymun çiçeği vakalarının 3 kat arttığını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, son zamanlarda görülen söz konusu salgın hakkında son durumu açıklamış ve maymun çiçeği vakalarının son 3 hafta içerisinde 3 kat arttığına dair ifadeler kullanmıştı. Bunun yanı sıra sivil topluma ve hükümetlere maymun çiçeği virüsünün büyük bir bölgede kendini göstermesini engellemek adına ilerleyen haftalarda ve aylarda çalışmaların arttırılması gerektiğini söylemişti. Maymun çiçeği virüsü hastalığının giderek yayılmasını tersine çevirmek adına koordineli ve acil eylemin zorunlu olduğu açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Haziran'da İlk Vakayı Açıklamıştı

Sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşımı bulunan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Haziran tarihinde maymun çiçeği hastalığının Türkiye'de de tespit edildiğini belirtmişti.

Bakan Koca, maymun çiçeği hastalığının bir hastada tespit edildiği bilgisini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşırken hastanın 37 yaşında olduğunu da söylemişti. Hastanın bağışıklık sistemi yetersizliğinin bulunduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisinin tecrit etmiş durumda olduğunu ifade etmişti. Kişinin teması takibinin yapıldığını ve farklı bir vakaya rastlanmadığını söylemişti. Söz konusu hastalığın bilindiği gibi solunum yolu yerine yakın fiziksel temas ile bulaştığı şeklinde paylaşımlar da gerçekleşmişti.

Maymun Çiçeği Virüsü Kimleri Tehdit Ediyor, Kime Bulaşır?

İlk olarak Nisan 2022 tarihinde Afrika'da endemik görülen maymun çiçeği virüsü diğer ülkelerde de salgın potansiyeline geçiş yapmış ve gündemde yer almıştı. 2022 senesi Nisan ayından 4 Temmuz tarihine kadar maymun çiçeği virüsü için 5783 vaka laboratuvar olarak doğrulanmıştı. Hastalığın esas olarak ölüm oranının düşük olduğu belirtilirken virüsün fiziksel yakın temas ile geçtiği açıklanmıştı.

Maymun Çiçeği Virüsüne Yakalananların %99.5'i Erkek

Salgın hakkında dikkat çekici bir diğer bilgiyse vakaların tamamına yakınının erkek olması oldu. Kas ağrıları, ateş, sırt ağrısı ve baş ağrısı şeklinde kendisini gösterebilen maymun çiçeği virüsü son haftalarda çoğalarak artıyor.

Maymun Çiçeği Virüsü Cinsel Temasla Bulaşır Mı?

Virüsün klasik bilgilerde cinsel temas ile bulaşmadığı biliniyordu fakat son salgının ise cinsel temas ile bulaştığına dair açıklamalar gerçekleşti. %99. 5'i erkek olan vakaların önemli bir kısmı immün yetmezliği yaşıyor. Diğer taraftan hastaların %30 kadarının da HIV pozitif olduğu öğrenildi. Son araştırmalara göre salgının 2022 senesinde daha çok eşcinsel erkeklerde görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Hastalığın yaşam kaybı oranın ise çok yüksek olmadığı ifade ediliyor fakat toplum sağlığını tehdit etmesi yönü ile maymun çiçeği virüsü halkı korkutuyor.