Garanti Bankası, müşterilerine yönelik olarak başlattığı yeni kredi kampanyasıyla dikkat çekmektedir. TC kimlik numarası üzerinden yapılacak başvurular sonrasında, bankanın değerlendirmesi sonucunda uygun kredi puanına sahip olan müşterilere gelir belgesi göstermeden 24.000 TL kredi imkanı sunulmaktadır. Bu kampanya kapsamında yapılan başvuruların onaylanması durumunda, aynı gün içinde müşterilerin hesaplarına ödemeler yapılmaktadır.

GELİR BELGESİZ KREDİ

Gelir belgesi olmadan kredi kullanmak isteyen müşterilerin Garanti Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Banka, bu kampanya ile müşterilerin kredi sürecini kolaylaştırmakta ve hızlı bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaktadır. Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve ödemelerin aynı gün içinde yapılması, müşterilere büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Garanti Bankası'nın kredi politikalarına uygun olabilmek için müşterilerin kredi puanlarının 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca, sigortalı olarak çalışan müşterilerin son iş yerlerinde en az 3 aydır sigortalı olarak çalışmış olmaları da banka tarafından istenmektedir. Emekli olan müşteriler için de özel kampanyalar sunan Garanti Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan müşterilere istedikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabilme imkanı sunmaktadır.

GARANTİ KREDİSİ

Garanti Bankası'nın internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında, başvurularını gerçekleştiren müşterilerin 5 dakika içinde sonuç alabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, kredi kampanyası kapsamında müşterilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak kredi imkanı sunulduğu da açıklanmıştır. Başvuru yapmak isteyen müşteriler, Garanti Bankası'nın internet sitesinde yer alan ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca, Garanti Bankası'na ait bir hesabı olan müşteriler, başvurularını 5 dakika içinde internet bankacılığı mobil uygulaması üzerinden yapma imkanına sahiptirler. Garanti Bankası'nın sunmuş olduğu bu kredi kampanyası, müşterilere hızlı, kolay ve gelir belgesiz bir şekilde kredi kullanma imkanı sunmaktadır.