Garanti Bankası TC Kimlik Son Rakamı 0-2-4 olanlara 40.000 TL net ödeme hesaplarına yatırmaktadır!

Tc kimlik numarası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz, Garanti Bankasının yeni yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 40000 TL ödeme verileceği haberi geldi.

Garanti Bankası yapmış olduğu 40000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi ile birlikte vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştirecek ve onaylanan kredileri, istediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak da aynı gün içinde kullanmanızı sizlere olanak sağlayacaktır.

Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamada, kredi puanı 1100 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar, Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilir.

GARANTİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 1100 ve üzerinde kredi notu olan tüm vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte kredi başvurusunda bulunabilir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi olacak olan tüm vatandaşlara, Garanti Bankası en yakın banka şubesi üzerinden işlem yapmaktadır.

EMEKLİYE KREDİ

Emekli maaş alan vatandaşlar da kredi başvurularında bulunabilecek ve emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini Garanti Bankaları üzerinden gerçekleştirebilecektir. Emekli maaşınızı Garanti Bankası şubesine taşıyarak başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılmaktadır.

Garanti Bankası İnternet bankacılığını kullanan tüm bireysel müşterileri, ihtiyaç kredisi olarak alacakları 40000 TL, ödemelerde gelir belgesi vermeden, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisinin 7 24 hesaplarına yatırmaktadır. Garanti Bankasının resmi internet sitesine giriş yaparak güncel kredi faiz oranları hakkında bilgiler alabilir, kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, aylık taksit hesaplamalarını bankanın hazırlamış olduğu güncel faiz oranları ile birlikte hemen öğrenebilmektedir.