Garanti Bankası TC Kimlik Numarasına Ödeme! 40 bin TL Kredi Ödemeleri Alın...

Garanti Bankası 40.000 TL'ye kadar t.c kimlik numaranız üzerinden sizlere başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte sizlere 5 dakika içerisinde ödeme vereceğini açıkladı. Bireysel ihtiyaç kredisi adı altında kredi almak isteyenler, uygun faizlerle bu kredileri hesaplarına atabileceklerdir. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak için ayrıca banka kredi notuna uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Kredi notu uygun olan kişiler banka puanı 1400 ve üzerinde ise kredi alabilecek ve 40 bin TL kredi ödemesi aldığında ise 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanacaklardır.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden kredi almak isteyenler başvuru yaparak hemen onay alacakları yeni bir kampanyaya başvuru nasıl yapabilirim araştırıyor. Banka müşterisi olan kişiler başvuru için şubelere gitmeden de kredi alabileceği bir kampanya açıklandı. Nakit kredi almak isteyenler başvuru banka şubelerinden yapabilir.

Banka şartlarına uygun olan kişiler ayrıca bu bankadan mobil uygulama üzerinden kredi alabilecek. Mobil uygulama ile kredi aldığınız da hem masrafsız hem de gelir belgesiz kredi alacaksınız.