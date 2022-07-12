Garanti Bankası TC kimlik numarasına göre ödemeler yapıyor! Son şans! 30.000 TL hemen alın!

Garanti Bankası, başlatmış olduğu kredi kampanyalarından birtanesi olan gelir belgesiz olarak 30 bin TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Garanti Bankası üzerinden 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız 3 ay ertelemeli olarak bu kredi kampanyalarında banka şartlarına uygun olmanız durumunda olabilirsiniz. 30.000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler uygun faizlerle bu kredileri alacaklardır. 30.000 TL'Ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, bankanın şartlarına uygun olan kişiler, aynı gün içinde başvuru yapabileceklerdir.

GARANTİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere uygun faizlerle kredi verilecek. Nakit kredi kampanyasından uygun olan vatandaşlar, nakit kredi için başvurusunu banka üzerinden yapabileceklerdir. Banka şartlarına uygun olan ve kredi alan kişilere banka hemen ödemeli nakit verecektir. Kredi notu uygun olması durumunda (1100 ve üzerinde) kredi başvurusunu banka şubelerinden yapan kişilerden sigorta durumuna bakılacaktır.

Son iş yerinde 3 ay sigorta yattıysa ve bu sigorta düzenli olarak yatıyorsa Garanti BBVA Bankası sizlere kredi verecektir. Banka kredi şartlarına uygun olan herkes bu kredi kampanyasına katılabilir ve onaylanan krediyi istedikleri zaman hesaplarına atabilirler. Garanti bankasının hesabı olan ve internet bankacılığını kullanan kişilerde, nakit ihtiyacı olduğu zaman bankanın mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat başvuru yapabilir ve onaylanan krediyi istedikleri zaman hesaplara yatırabilirler. Banka resmi internet sitesine girerek kampnya detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.

Emekli olan kişilere kredi almak için emekli maaş taşıması yapılması istenmektedir. Emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız, hemen başvurunuzu yaparak sizlerde kredi onayı alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu yaptıktan hemen sonra sizlere 5 dakika içinde kredi sonucu verilecek ve bu sonuca göre hemen ödeme alınacaktır.