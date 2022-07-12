0.99 faizle İhtiyaç Kredisi ve borç kapatma kredisi almak isteyenlere Müjde! Bankadan açıklama geldi...

Bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 0.99 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi imkanı sağlanıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından başlatılacak olan bu kampanya Temmuz ayı sonuna doğru resmi olarak yürürlüğe girecek. Bankalar üzerinden 0.99 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredileri 50.000 TL'ye kadar verilecek ve en fazla 36 ay vade yapılacak. 50.000 TL'ye kadar başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu kredileri Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden alabilecek. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda ve maaş almanız durumunda sizlere öncelik tanınacak kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra sonucunuz Genel Müdürlük tarafından onaylanacaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

0.99 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların başvurularının, bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapılacağı haberi geldi. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler bu borç kapatma kredisi ile ihtiyaç kredisini aynı anda kullanmak istiyorlarsa başvurularını banka şubeleri üzerinden yapmaları gerekecek.

50000 TL üzerinde ihtiyacı olan vatandaşlara da devlet destekli olarak daha düşük faiz oranlarından yararlandırılıp kredi imkanı sağlanmaktadır. 50000 TL ve 100000 TL arasındaki ihtiyaç kredilerinde 24 ay vade 100000 TL üzerindeki kredilerde ise 12 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek internet bankacılığı üzerinden de kredi alabilirsiniz.