Garanti Bankası Öyle Bir Kampanya Yaptı Ki Herkese 20 Bin Lira Dağıtacak

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından birisi olan Garanti Bankası, herkese 20 bin lira dağıtacağını müjdeledi.

Borcunu kapatmak, alışveriş yapmak, eğitim masraflarını karşılamak ya da temel ihtiyacını gidermek için nakit desteğine ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarına yöneliyor. Bankalar, müşterilerine kolaylık sağlamak için hem düşük faiz oranları sunuyor hem de parasını anında hesabına yatırıyor. Üstelik bazı bankalar müşterilere geri ödemelerini 3 ay erteleme fırsatı sunuyor.

Bu bankalardan biri olan Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlar için harika bir kredi kampanyası hazırladı. Kampanyadan yararlanmak için başvuru yapan vatandaşlara düşük faiz oranları ile 36 aya varan vade seçenekleri sunuldu. Acil paraya ihtiyacım var diyen vatandaşlar için oluşturulan bu kampanyada 20 bin liraya kadar olan kredi başvuruları 5 dakika içerisinde yanıtlanıyor ve hesaba yatırılıyor. Dileyen vatandaşlar kredilerini Ocak ayında geri ödemeye başlayabiliyor. Başvuruların internet üzerinden yapılması durumunda herhangi bir belge talep edilmiyor. Yani Garanti Bankası, gelir belgesiz kredi veren bankalar arasında yer alıyor.

GARANTİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Garanti Bankası tarafından sunulan ihtiyaç kredisinden ve diğer kredilerden yararlanmak için çeşitli kanalları kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz. Dileyen vatandaşlar gerekli belgeler ile birlikte banka şubelerine giderek başvuru yapabiliyorken, dileyenler de belgesiz bir şekilde Garanti Bankası’nın mobil uygulamasından veya resmi internet sitesinden başvurularını gerçekleştirebilir. Bunlara ek olarak bazı kredilere Garanti Bankası ATM’lerinden ve çağrı merkezlerinden de başvuru yapmak mümkündür. Gerekli koşulları taşıyan ve kredi almaya uygun görülen vatandaşların kredi başvurusu hemen onaylanacak ve parası hesabına yatırılacaktır. En avantajlı ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için dilediğiniz yöntemi seçebilirsiniz.

GARANTİ BANKASI İHİYAÇ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Garanti Bankası şubelerine ihtiyaç kredisi almak için başvuru yaptığınızda sizden talep edilecek bazı belgeler vardır. Bu belgeleri eksik teslim etmeniz durumunda ne yazık ki başvurunuz kabul edilmeyecektir. Bu nedenle tüm belgeleri eksiksiz olarak hazırladığınıza emin olun. Öncelikle size ait bir kimlik belgesi ve çalışma durumunuza göre gelir belgesi götürmelisiniz. Bunun yanı sıra istenen belgeler bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Bu nedenle başvuru yapacağınız bankaya gitmeden önce internet sitesini kontrol etmenizi öneririz.

DÜŞÜK FAİZLİ 20 BİN LİRA KREDİ FIRSATI

Garanti Bankası’nın müşterilerine özel olarak sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. Söz konusu kampanyada uygulanan faiz oranı ise yüzde 2,51 olarak belirlendi. Üstelik banka müşterilerine oldukça esnek ödeme planları da sunuyor. Dileyen müşteriler ödemelerini kendi bütçelerine göre planlayabiliyor. Banka tarafından belirlenen koşullara uyan müşterilerin başvuruları çok kısa bir süre içinde onay alıyor ve parası anında hesabına yatıyor.

Garanti Bankası’nı diğer bankalardan daha öne çıkaran şey ise müşterilere 3 ay ödeme erteleme fırsatı sunmasıdır. Kredi geri ödemelerine hemen başlamak yerine Ocak ayında başlamak isteyen vatandaşlar bu seçeneği rahatça kullanabiliyor. Her müşteri için başvuru süreci kolay olsun diye pek çok kanal kullanılıyor.