Emekliye müjde var! Emekli maaşınıza Ödeme olacak! Şimdi duyurusu yapıldı...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yeni bir kampanya duyurusu başlattı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanabileceğiniz kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen Kredi politikalarına uygun olarak hemen aynı gün içinde ödeme yapılmaktadır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubesine gitmenize gerek kalmadan İnternet üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve mobil uygulamalar üzerinden de kredi başvurusu yapabilir emekli maaşı hesabınız üzerinden 50.000 TL gelir belgesiz kredi alabilirsiniz.

Emekliye ödeme veren bankalar başvuru nasıl yapılır?

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli olan kişiler için başlatılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişiler 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenecekleri Kredi kampanyalarına katılarak hemen aynı gün içinde ödemeleri hesaplarına yatırabiliyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerine giderek emekli maaşınızı taşımanız durumunda ise sizin emekli maaşınız hesabınız üzerinden daha yüksek limitlerde krediler kullandırılmaktadır.

Emekli olan ve kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekleri kamu bankaları haricinde özel bankalar tarafından da destek verileceği açıklandı. Emekli maaşınızı eğer kamu bankaları haricinde özel bankalardan alıyorsanız maaş almış olduğunuz banka üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturarak hemen işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

Emekli olan kişilere kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan tüm emekliler başvurularını gerçekleştirerek düşük faiz oranları ile birlikte kredi puanına bakmadan onay alabilir.