Garanti Bankası müşterilerin dikkatine! Daha önce kredi onayı alamayan kişilere 50.000 TL ödeme verilecek...

Garanti Bankası yeni yaptığı duyuruda banka müşterisi olan kişilere daha önce kredi başvurusu yaparak onay alamamaları durumunda kredi puanı 1100 ve üzerinde olması ile birlikte 50.000 TL'ye kadar değerlendirme yapacağını ve kredi onayı vereceğini açıkladı. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların tercih etmiş olduğu bankalardan bir tanesi olan Garanti Bankası düşük faiz oranları ile birlikte hem internet üzerinden hem de banka şubeleri üzerinden kredi vermeye devam etmektedir.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve onaylanan bu krediler vatandaşların hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır. Garanti Bankası tarafından son dakika kampanyası olarak yapılan 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda alacakları bu kredilerin geri ödemelerini 36 ay vadeli uzun vadelerde ödeme kolaylığı da sağlanarak işlem yapılmaktadır.

Garanti Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden sizler de banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı şifr esi ihtiyaç kredisi başvurunuzu bankanın mobil uygulaması üzerinden 7/24 yapabilirsiniz.

Garanti Bankası şubeleri üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirebilmeleri için kimlikleriyle birlikte en yakın banka şubesine gidebilir ve bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirebilir.

Garanti Bankası şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilir ve buradan kredi kullanabilir.