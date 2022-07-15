Garanti bankası kredi notu sıfır olan ve düşük olanlara 42.000 TL için hoş geldin kredisi verecek! Şartlar var!

Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için 42.000 TL'ye kadar hoşgeldin kredisi verileceği açıklandı. Garanti Bankası, özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımaları durumunda ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak isteyen kişilere 42.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilecektir.

42000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir. Nakit kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde başvurunuzu yaparak hızlı bir şekilde kredi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, ayrıca hızlı bir şekilde işlemlerini yapmak için banka şubesine gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden de başvurularını gerçekleştirebiliyor. Garanti Bankası internet bankacılığı uygulaması üzerinden ve Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi notu en az 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Belirtilen bu şartları uygun olan kişiler başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, Garanti Bankasının vermiş olduğu 42000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilir.

Emekli olan ve emekli maaşını bu bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, sadece ihtiyaç kredisi değil, daha yüksek limitlerde hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisi kullanabiliyorlar. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılarak kredi imkanı sunulmaktadır. Garanti Bankası, 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verir size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu alabilirsiniz. Garanti Bankası haricinde diğer bankaların kampanyalarını da göz atabilir, bu bankanın, güncel faiz oranlarını resmi internet siteleri üzerinden öğrenebilirsiniz.