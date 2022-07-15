Banka internet üzerinden hesaplarınıza 50.000 TL para yükleyecek! 3 ay sonra ödemeye başlayacaksınız!

Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için Akbank, yapmış olduğu yeni kampanyada internet bankacılığı uygulaması üzerinden vatandaşların şubelere gelmesine gerek kalmadan, 50000 TL ödeme yapıyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırlandı.

Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kredi paketine, başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapmak isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi kullanabiliyor. 50000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyenler, bireysel müşteri olmalarıyla birlikte banka kredi puanımda yüksek olması istenmektedir.

AKBANK BAŞVURU

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ne kadar kredi onay aldıklarını görebilecektir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını 5 dakika içerisinde yaparak, kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır.

Akbank, resmi internet sitesinden giriş yaptıktan sonra Akbank Direkt uygulamasına geçiş yapabilir ve buradan kredi başvurunuzu yaptıktan sonra onaylanan tutarı, internet bankacılığı uygulaması üzerinden kendi Akbank, hesabınıza yatırabilirsiniz.

Akbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan kişilere ayrıca internet bankacılığı haricinde, SMS ile de işlem yapılmaktadır. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 44 25 numarasına gönderin ve 5 dakika içerisinde gelecek olan sonuç ile birlikte kredi kullanıp kullanamayacağınızı öğrenin. Sms ile kredi onayı alan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan da kredi kampanyasını devam edebiliyor.