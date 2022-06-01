0.94 Faizlerle ihtiyaç kredisi alacaksınız! 18 yaş üzerinde olan kişilere Gelir belgesi olmadan veriliyor

0.94 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 18 yaş üzerinde olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden 10000 TL'ye kadar onay alacağı haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişileri hızlı birşekilde sonuç verilmektedir. Ziraat Bankası, 10000 TL'ye kadar vereceği bu kredilerde 0.94 faiz oranlarıyla kredi kullandırabilmesi için bazı şartları uygun vatandaş olmanızı istemektedir.

Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilerin daha önce banka üzerinden ihtiyaç kredisi kredi kartı konut kredisi veya taşıt kredisi kullanmış olması ve bu kredileri düzenli ödemiş olması gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredisi kampanyasında, düzenli ödemeler yapan kişilerin ayrıca maaş müşterisi olmasıyla birlikte iyi müşteri grubuna gireceği ve bu iyi müşteri grubunda da 0.94 faizlerle Haziran ayı içerisinde 10 bin TL onay alacağı açıklandı.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir...

Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere son dakika haberi olarak gelen bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, en kolay yöntemler ile birlikte bankanın mobil uygulamasını kullanarak işlem yapabiliyor. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlerde hızlı bir şekilde bu banka üzerinden onay alabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, almış olduğunuz internet bankacılığı ile birlikte Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yapabiliyorsunuz.

Banka ayrıca, kendi resmi internet sitesi üzerinde açmış olduğu, ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran kişiler içinde hızlı bir şekilde kredi sonucunu vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

0.94 faiz oranları ile kredi onayı alamayan vatandaşlar, bankanın, güncel kredi kampanyalarını öğrenmek için yine resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi faiz oranlarını öğrenebilir ve 36 ay vadeye kadar verilen 50000 TL kredi kampanyasına katılarak, aylık ne kadar taksit ödeyecek görebilir. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları üzerinden de bu kampanyalara benzer kampanyalar sürekli olarak güncellenmektedir.