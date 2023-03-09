Tek kuruş ÖTV ödemeden sıfır otomobil alabilirsiniz! 319.444 TL Dacia satılıyor!

2023 yılına girildiği bu günlerde birçok kişi sıfır araç almak üzere araştırmalar yaparken ÖTV indirimli olarak satışa sunulan Dacia modelleri ve bunları fiyatları da dikkatleri çekmeye başladı. Yapılan araştırmalarda sıfır araç olarak alınabilecek çok uygun fiyatlı araç modeli olarak Dacia modelleri karşımıza çıkmaktadır.

Sıfır araç almak isteyenlerin bazı konularda dikkatli olması gerekirken bu konuda yapılan açıklamalar da dikkate alınmalı. ÖTV indirimli olarak satışa sunulan Dacia modelleri birçok vatandaşın incelemeye aldıkları modeller olarak görülmektedir. Bu markanın modelleri ve fiyat seçenekleri incelenmektedir. Bu incelemede çok uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkan Dacia modellerini siz de inceleyebilirsiniz.

Dacia Sandero Engelli Araç Fiyatları 2023 Listesi

Dacia Sandero 1.0 Turbo X-tronic Otomatik Vites 90 Beygir comfort: 293.333, TL Dacia Sandero 1.0 Turbo X-tronic Otomatik Vites 90 Beygir Prestige: 319.444 TL Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo Benzinli 90 Beygir Comfort: 348.277 TL Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo Benzinli – LPG'li ECO-G 100 Beygir Comfort: 355.555 TL Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo X-tronic Otomatik Vites 90 Beygir Prestige: 376.111 TL

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