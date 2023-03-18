Garanti Bankası Hesapları Olanlar İçin Uyarı Bankadan Yapıldı, 20 Gün İçinde İşlem Yapmanız Gerekiyor, Banka Duyurdu!

Garanti Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 20 gün içerisinde işlem yapacak olan kişilere yüksek limitli krediler verilmeye devam edilecektir. Garanti Bankası yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirirken, nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredisine banka müşterisi olması durumunda hızlı bir şekilde kredi hesaplarına yatırmaktadır.

Garanti Bankası, son zamanlarda yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşları uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirirken, banka müşterisi olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, kredi ödemelerini banka müşterisi olmaları durumunda mobil uygulama üzerinden yapabilmektedir. Garanti Bankası, gelir belgesiz ve masrafsız olarak vermiş olduğu kredilerde 50000 TL kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olmasını istemektedir.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu detayları nelerdir?

Garanti Bankası tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyası, başvurularını sadece bireysel müşterilerin yapabilecekleri bir kampanya olarak göze çarpıyor.

Garanti Bankası üzerinden 20 gün içerisinde eğer başvuru yaparak, kredi onay alırsanız, 50000 TL'ye kadar sizlere en düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi gerçekleştiriliyor.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan bireysel müşterilerin 18 yaşından büyük olması durumunda başvurularını yapabilmeleri için herhangibir sakınca yoktur.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu kolay bir şekilde yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte gidebilir veya banka müşterisi olması durumunda internet sitesi üzerinden başvuru yaparak ön onay alabilmektedir. Garanti Bankası, emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan herkes için düzenli bir geliri olması ve bankalarla herhangi bir sıkıntısı olmaması durumunda 50000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesinin 20 gün içerisinde yapacaktır.