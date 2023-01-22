Garanti bankası hesabı olanlara 4 gün süre! Banka bu sürede işlem yapmanızı bekleyecek

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşların kendi uygun faizlerle kredi ödemeleri verileceği açıklandı. 4 gün içinde işlem yapacak olan banka müşterilerine banka düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleştirecektir. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kredi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, 4 gün içerisinde kullanabileceğiniz bu kredi limiti 50000 TL olarak bilinmektedir.

Bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için sürekli olarak güncel kredi kampanyaları başlatan Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşları önemli bir şekilde kredi ödemesi vermektedir.

GARANTİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar, uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemlerini en yakın banka şubesine giderek yapabilir. Garanti Bankası şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek işlem yapabilmektedir.

4 gün içerisinde düşük faizlerle verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyası ise Garanti Bankası müşterileri ve maaş müşterilerine özel olarak garanti mobil uygulaması üzerinden verilmektedir. 4 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar onay almanız durumunda diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte bu bankanın, sizler için başlatmış olduğu özel kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunu yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa da başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman kredi ödemelerini hesaplarına yatırılabilmektedir.

Garanti Bankası internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgiler öğrenebilir ve güncel faiz oranlarını, buradan alabilirsiniz. Garanti Bankası kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların emekli olmaları durumunda ise maaş müşterileri olmaları, banka tarafından isteniyor ve emekli maaşınızı, Garanti Bankasına taşıdıktan sonra kredi ödemeleri, sizlerin hesaplarına yatırılmaktadır.