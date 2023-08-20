Garanti Bankası hesabınızın olması durumunda kolaylıkla başvuru yapabilir ve hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası banka hesabı olan vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirdiklerinde uygun faiz oranlarıyla kredi ödemelerine sahip olacaklar. Onaylanan krediler hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılacak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabileceksiniz. Başvurularınızı cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası, banka hesabı olan tüm vatandaşlara yönelik olarak başlatılan bu kampanyada, başvurularınızı gerçekleştirdikten sonra 3 gün içinde kredi ödemelerinizi alabilirsiniz. Başvuru yaptığınızda, bankanın size ileteceği internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredi başvurunuzu hemen gerçekleştirebilir ve kredinizi hesabınıza alabilirsiniz.

Emekli Vatandaşlara Özel Avantajlar

Emekli olan vatandaşlar için de Garanti Bankası özel avantajlar sunuyor. Emekli maaş hesabını Garanti Bankası'na taşıyan vatandaşlar, uygun faiz oranlarıyla kredi ödemelerine sahip olabilecekler. Emekli maaşınızı Garanti Bankası hesabınıza taşıdığınızda, kredi ödemeleriniz kolaylıkla gerçekleştirilecek ve aynı gün içinde hesabınıza yatırılacaktır.

Uygun Faiz Oranları ve Ödeme Koşulları

Garanti Bankası'nın başlattığı kampanyada, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya internet bankacılığı uygulamasını kullanarak başvuru yapabilirsiniz. Bu kampanya kapsamında Garanti Bankası müşterilerine en düşük faiz oranlarıyla tüketici kredisi imkanı sunulmaktadır.