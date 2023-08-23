Ağustos ayının başlamasıyla birlikte Garanti Bankası da emekli vatandaşlara özel yüksek promosyon fırsatları sunuyor. Bu kampanya, emekli vatandaşlarımızın maddi yükünü hafifletmek ve ek gelir elde etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Emekliye Özel 17.500 TL Ek Gelir İmkanı

Garanti Bankası, emekli vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklara destek olmak amacıyla özel bir promosyon kampanyası düzenledi. Ağustos ayı boyunca geçerli olacak bu kampanya kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SSK) emekli olan vatandaşlarımız, ilk maaşlarını almaya başladığı andan itibaren 17.500 TL'ye kadar ek gelir elde edebilecekler.

Kampanya Şartları ve Detayları

Garanti Bankası'nın düzenlediği bu özel kampanya, belirli şartları taşıyan emekli vatandaşlarımız için geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) emeklisi olmaları gerekmektedir.

Kampanyaya katılan emekli vatandaşlarımızın, bankada belirli bir süre boyunca hesap açık tutma taahhüdü vermeleri gerekmektedir.

Taahhüt edilen süre boyunca hesaplarını kapamadan devam eden emekli vatandaşlarımıza, 17.500 TL'ye kadar ek gelir ödemesi yapılacaktır.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Garanti Bankası'nın emeklilere özel bu promosyon kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın Garanti Bankası şubesine giderek başvuru yapabilirler. Başvuru işlemleri sırasında emekli vatandaşların kimlik bilgileri ve emekli belgeleri talep edilebilir. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, kampanyaya uygun bulunan emekli vatandaşlarımıza 17.500 TL'ye kadar ek gelir ödemesi yapılacaktır.