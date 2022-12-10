Garanti Bankası emeklilere yaptığı kampanyayı açıkladı! Emekli maaşlarına 100.000 TL'ye kadar nakit ödemesi, uygun faiz

Emekliler son zamanlarda bankaların kampanyalarını oldukça yakından takip ediyor. Garanti bankası yaptığı yeni kampanya ile birlikte, emekli olan tüm vatandaşlara düşük faizli nakit ödemesi veriyor. Emekli maaşı hesabınız üzerinden " emekli kredisi " alacak kişilere bankalar nasıl işlem yapıyor haberimizde sizlerle olacak. Bu konu ile ilgili son zamanlarda yapılan tüm başvuru şartlarını ve aşamalarını sizler için araştırdık.

Garanti bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere, banka hemen sonuç vermektedir. Maddi sıkıntı yaşayan emeklilere ödeme olarak verilecek ve Garanti bankası üzerinden 2022 yılı bitmeden kullandıracak bu kredilerde, ödemeler 3 ay ertelemeli olarak yapılacaktır. Garanti bankası uygun faizlerle kredi ödemesi yapacağı emekliler için yeni kampanya başlattı.

Garanti bankası cazip faiz oranları ile birlikte, ihtiyaç kredisi kullanacak emeklilere 100.000 TL'ye kadar nakit ödemesi veriyor. En düşük 3 en fazla 24 ay vadeye kadar sizlere kredi ödemesi tablosu oluşturulacaktır. Garanti bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan emeklinin ayrıca bankadan maaş müşterisi olması da istenmektedir.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ KREDİSİ!

Garanti bankası SGK üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara kendi banka kredi politikalarına göre ödeme vereceği yeni bir kredi kampanyasıdır. Bankadan uygun faizlerle kredi isteyen kişilere, uygun faizlerle ödemeler verilmektedir. Bankalardan uygun faizlerle kredi almak isteyen herkes, başvurusunu yaptıktan hemen sonra, kredi ödemesini emekli kredisi olarak alacaklardır. 100.000 TL kredilerde 24 ay vade, 50 bin TL kredilerde ise 36 ay vadeye kadar kredi alabileceksiniz. Garanti bankası emekli kredisi hesaplamasına standart faiz ve hayat sigortası ödemeleri dahildir. Bankanın yaptığı açıklamaya göre kredi için alınan kredi ücreti, kredi tutarına göre hesaplanıyor. Hesaplamaya dahil edilen kredi ücretinden BSMV kesintisi yapılır. Garanti bankası bireysel ihtiyaç kredisi talebi online kanallardan ya da banka şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir.