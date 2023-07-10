Emekli vatandaşların maaşlarının açıklanmasının ardından, finans dünyasının öne çıkan bankalarından Garanti Bankası'nın promosyon ödeme detayları merakla bekleniyordu. Bu merakı sonlandıran banka, emeklilere sunduğu cazip promosyon ödemesi ve ek ödeme kampanyaları ile gündem oldu. 2017 yılından beri emeklilere 3 yıl boyunca kalma taahhüdüne karşılık promosyon ödemesi yapan Garanti Bankası, emeklilere en geniş promosyon ödemesi sunan banka olma özelliğini sürdürüyor.

Garanti Bankası Emekliye Özel Promosyonu: 7.500 TL'ye Kadar Nakit Avantaj

Temmuz ayıyla birlikte emekli maaşlarında yapılan artışın ardından, Garanti Bankası'nın promosyon ödemesi miktarı büyük bir ilgi topladı. Peki, Garanti Bankası'nın promosyon ödemesi ne kadar olacak? Garanti Bankası resmi internet sitesindeki açıklamasında, emekli maaşı seviyelerine göre değişen promosyon miktarları açıklanmış:

"Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan vatandaşlara 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 - 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.500 TL nakit promosyon sunulacaktır."

Ekstra 1.000 TL Bonus Fırsatı

Bunun yanı sıra, banka emeklilere 7.500 TL'lik promosyon ödemesine ek olarak, kredi kartı çıkarma şartını yerine getirenlere 1.000 TL ek ödeme yapmayı taahhüt ediyor. Bankanın yaptığı açıklamada, "Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra kredi kartıyla yapacağınız 500 TL'lik harcamaya 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın!" ifadesine yer veriliyor.

Bu durumda, Garanti Bankası'nın emeklilere sunduğu promosyon ödemesi, maaş miktarlarına göre 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişiyor. Ekstra 1.000 TL bonusla birlikte, bu promosyonlar emeklilere büyük bir finansal rahatlama sağlıyor. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alarak, bu avantajlı promosyonlarından yararlanabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmamak adına hemen başvuru yapmanızı öneririz.