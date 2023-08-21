Garanti BBVA bankası da emeklilere yönelik yeni bir promosyon kampanyası düzenledi. Emekli maaşı alan 16 milyon vatandaş için hazırlanan bu kampanya, emeklilere maaş aralığına göre ödeme yapmayı amaçlıyor.

1 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla başlayan Garanti BBVA promosyon kampanyası, emekli vatandaşlara maaş aralığına bağlı olarak farklı miktarlarda ödeme yapacak. Kampanya kapsamında öngörülen ödeme miktarları şu şekildedir:

3.500 TL Altında Maaş Alanlara: 4.500 TL

3.500 TL – 7.500 TL Arasında Maaş Alanlara: 5.250 TL

7.500 TL – 10.000 TL Arasında Maaş Alanlara: 6.750 TL

10.000 TL ve Üzerinde Maaş Alanlara: 7.500 TL

Bu ödemeler, emekli vatandaşların maaş aralığına göre belirlenmiş olup, maaş düzeyine göre daha fazla destek sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alan emeklilere Garanti Bankası tarafından en az 6.750 TL ile 7.500 TL arasında ödeme yapılacaktır.

Emeklilerin kolaylıkla başvurabileceği bu promosyon kampanyası, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden yapılan başvurular sonrasında aynı gün içinde ödemelerin cebine yatırılmasını sağlamaktadır. Banka, emeklilere özel düzenlemelerle, ek koşullar olmadan bu promosyonu sunarak, emekli vatandaşların finansal ihtiyaçlarına destek olmayı amaçlamaktadır.

Garanti BBVA'nın emekli promosyon kampanyası 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecektir. Bu tarihe kadar emekli vatandaşlar, bankanın sunduğu avantajlardan faydalanarak başvurularını yapabilir ve ek ödemeleri cebine koyabilirler. Emeklilere yönelik düzenlenen bu tür kampanyalar, emekli vatandaşların maddi konulardaki endişelerini hafifletmeye yardımcı olurken, bankaların da toplumsal sorumluluklarını yerine getirdiğini göstermektedir.