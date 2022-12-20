Garanti Bankası emekli maaşı alanlara müjdeli haber verdiği! 100.000 TL'ye kadar nakit bugün ödeniyor...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için Garanti Bankası tarafından yapılan yeni kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte Kredi kullanabileceğiniz bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte sizler de Garanti Bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya katılarak destek kredilerinden faydalanabilir onaylanan bu kredileri hesapları yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz. Emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada 100.000 TL kredi 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte sizlere sunulacaktır.

Garanti Bankası emekli kredisi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden emekli kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara aynı gün içinde işlem yapılacak ve kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hemen ödenecek. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hemen ödenecektir.

Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyor olmanız durumunda sizlere hızlı bir şekilde kredi ödemesi gerçekleştirecek olan bu banka üzerinden Garanti Bankası müşterisi olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek onaylanan kredileri de yine diledikleri zaman kendi hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir.

Garanti bankası'na emekli maaşınızı taşıdıktan sonra 7.000 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanabilir borç kapatma kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kampanyalardan da düşük faiz oranları ile birlikte yararlanarak emekli maaşı hesabınız üzerinden işlem yapabilirsiniz.