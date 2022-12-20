Ziraat Bankası banka hesabı olan kişiler dikkat! 10 gün içinde işlem yapmazsınız bir daha alamazsınız...

Kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişileri 10 gün içinde düşük faizlerle 40.000 TL kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan bireysel müşteriler için başlattığı bu Kredi kampanyasında 40.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemelerini kendi banka müşterisi olan vatandaşlara diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığımız zaman daha düşük faiz oranları ile birlikte nakit kredi verdiğini görebiliyoruz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz ve kredi onayı kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde sizlere 40.000 TL nakit kredi ödemesi 36 ay vadeli olarak hemen ödenmektedir.

Ziraat Bankası kredi başvurusu

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için 40 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Banka müşterisi olan vatandaşların Ziraat Bankası hesabı olmaları durumunda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kullanacakları bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenecekleri krediye Ziraat mobil uygulaması üzerinden katılabiliyor.

Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu Kredi ödemelerinde uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirerek 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri Kredi kampanyalarını hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunu mobil uygulamaları üzerinden yapacak olan vatandaşların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirmeleri halinde banka hemen bu kişilere 5 dakika içerisinde internet üzerinden hesaplarını ödemeler yatırmaktadır.