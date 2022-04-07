Akbank Düşük Faiz Oranları ile Vatandaşlara Anında Sonuç Vereceği Kampanyayı Duyurdu! Akbank üzerinden başvuru yaparak, işlem yapacak olan kişilere banka 7 gün 24 saat, kredi verecek. Akbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak isteyen vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabiliyor.

Bankadan yapılan açıklama ile birlikte Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere banka hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, işlem yapabilecek ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa hızlı birşekilde bu banka üzerinden kredi kullanımını gerçekleştirebiliyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler başvurularını banka şubeleri haricinde internet bankacılığı ve SMS atarak da istedikleri zaman yapabiliyor.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Cep telefonunuz üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere SMS attıktan 5 dakika sonra kredi sonucu banka tarafından gönderilecek ve onaylı olan tutarı, hemen en yakın banka şubesi üzerinden kullanabileceksiniz.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için sadece SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılma fırsatı sunulmuyor. Akbank hesabı olan vatandaşlar, AkBank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan da internet bankacılığı kredisi kullanabiliyor.

Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilir.

100 bin TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka 24 ay vadeli olarak işlem yaparken, 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde banka sadece 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmanıza imkan sağlamaktadır.