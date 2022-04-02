Garanti Bankası duyuru yaptı! Banka 5 Bin TL için nakit ödemeleri kimliğe göre yapacak. Aldığı aylık ya da maaş ile ay sonunu getirmekte zorluk çeken vatandaş, Ramazan ayına sadece bir gün kala evinin gereksinimlerini karşılamakta zorlanmaya başlıyor. Garanti Bankası ise bu problemi el atmış ve sıfır faizli ihtiyaç kredisi kampanyası ile 5000 TL'lik nakit ödemesini anında vatandaşın hesabına yatırıyor.

Garanti BBVA mobil uygulama üzerinden akıllı cep telefonu ya da diğer mobil cihaz sahiplerinin anında müracaat işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanya kapsamında ilk defa Garanti Bankası müşterisi olan vatandaşlara faizsiz ve masrafsız bir şekilde ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini yapma avantajlı tanınıyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların ise uzaktan müşteri edinimi aşamalarını mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirmeleri yeterli koşul sayılacaktır.

Garanti Bankası Faizsiz ve Masrafsız 5000 TL'lik İhtiyaç Kredisi Detayları Neler?

Garanti Bankası tarafından oluşturulan ihtiyaç kredisi paketi kapsamı ile Garanti Bankası Ramazan ayı öncesinde artış gösteren nakit problemlerine ilaç gibi gelecek mükemmel bir kampanya duyurdu. Başlatılan bu kampanya kapsamında sıfır faizli ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların yapmaları gereken tek şey cep telefonları ve diğer mobil cihazlar üzerinden Garanti Bankası'nın mobil uygulamasını indirmek ve Garanti Bankası'nın müşteri olmak daha sonrasında Garanti Bankası tarafından sunulan 5000 TL'lik ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini yapmak.

Garanti Bankası mobil uygulamasını mobil cihazına indirip’ müşteri olmak istiyorum’ dedikten sonra temassız müşteri olma teknolojisi ile işlemleri gerçekleştiren vatandaşlara 5000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi avantajı sağlanıyor. Müşteri olma adımlarını yerine getirerek onay alan vatandaşlar yine aynı şekilde Garanti mobil şube uygulaması üzerinden 3 gün içerisinde müracaat işlemlerini yapmaları halinde 5000 TL'ye kadar faizsiz olmak üzere 12 aylık vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilir.